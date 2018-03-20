«Росатом» создал комплекс для управления желаниями

Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) разработали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей. Прибор способен выявлять «центр желаний» в мозгу живых организмов.

Комплекс основан на принципе сверхпроводящей магнитометрии. Он без прямого проникновения внутрь организма регистрирует сверхслабые магнитные поля. «Эта разработка даст возможность выявлять центры желаний и даже управлять ими», – приводит РИА «Новости» слова создателей комплекса.

Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживает магнитоэнцефалограф. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли. По этой причине они могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью для регистрации столь малых значений.

В результате проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ) появляются большие массивы данных, которые несут информацию о процессах, происходящих в головном мозге. В ходе обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, заключающаяся в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом можно отследить и работу центра желаний.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.18

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