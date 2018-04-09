В Перу обнаружили новые удивительные геоглифы

На плато Наска неподалеку от пустыни Сечура в Перу исследователи обнаружили новые изображения и геоглифы, сообщает National Geographic. Всего исследователи нашли 50 изображений, в том числе антропоморфные геоглифы, изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа в нескольких десятках километров к северу от Наска.

Сделать находки удалось с помощью спутниковых снимков, а также беспилотников. Сейчас ученые заняты установлением точного возраста и происхождения изображений. Предположительно, они были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 годами нашей эры. На данный момент ученые не могут точно сказать, зачем древние цивилизации выстраивали огромные изображения, различимые лишь с высоты птичьего полета. Как отмечает РИА «Новости», наиболее популярной версией является предположение, что древние люди создали изображения в надежде подать сигнал инопланетянам.

Наука. Другие новости 06.04.18

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