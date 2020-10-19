В Перу нашли огромное изображение котика возрастом более 2 тысяч лет

Археологи обнаружили в Перу изображение кошки, созданное около двух тысяч лет назад. Каменный рисунок располагается на крутом склоне и мог быть утерян навсегда.

Гигантский геоглиф нашли на плато Наска, сообщает The Guardian. Рисунок длиной около 37 метров выполнен камнями различной расцветки, ширина линий – от 30 до 40 сантиметров.

Фото: Jhony Islas/AP

Археологи очистили геоглиф и провели консервацию. По словам ученых, изображение находится на крутом склоне, оно было еле заметным и из-за естественной эрозии могло исчезнуть, если бы его не зафиксировали.

За последние несколько лет в Перу нашли около 100 древних рисунков меньшего размера. Беспилотники значительно облегчают работу ученых. «Удивительно, что мы до сих пор обнаруживаем новые геоглифы, и мы также знаем, что, скорее всего, нам еще предстоят аналогичные находки», – отметил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.

Лима, Зоя Осколкова

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