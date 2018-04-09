Ученые нашли дешевый способ продлить жизнь и всхуднуть

Уменьшение количества потребляемых ежедневно калорий продлевает жизнь у приматов. К такому выводы пришли ученые Национального центра научных исследований во Франции. В эксперименте принимали участие лемуры, сообщает EurekAlert!.

Долговременное исследование показало, что выживаемость мышиных лемуров (Microcebus) при сокращении калорийности потребляемой пищи на 30% выше, чем у остальных. Эксперимент продолжался в течение 10 лет. Опытную группу, где животные сидели на диете, сравнивали с контрольной группой, в которой лемуры питались обычным кормом.

Оказалось, что у первых продолжительность жизни увеличилась на 50%. Треть животных, ограниченных в потреблении калорий, была все еще жива, когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11,3 года. В среднем, приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной – до 9,6 года.

Положительный эффект сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет, а также сохранением физической активности и когнитивных способностей, пишет «Лента.ру». Организм старых лемуров в первой группе по своей морфологии напоминал таковой у молодых животных, помимо этого, значительно замедлилась атрофия белого вещества (отростки нервных клеток) и уменьшилась потеря серого вещества (тела нейронов) в мозге.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 09.04.18

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