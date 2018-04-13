Ослабший Гольфстрим заморозит Европу и осушит тропики

Западной Европе грозят суровые зимы, уровень Мирового океана будет повышаться ускоренными темпами, а ливни в тропических широтах значительно ослабнут. По мнению ученых из Университетского колледжа Лондона, это произойдет в ближайшее время, а причиной является сильное замедление атлантического морского течения Гольфстрим, которое достигло минимума за последние 1600 лет.

Как пишет The Guardian, исследователи считают, что Гольфстрим продолжит ослабевать, поскольку атмосфера Земли беспрерывно нагревается в том числе из-за сжигания человеком значительных объёмов углеводородов.

Гольфстрим входит в Атлантическую меридиональную циркуляцию – систему течений, которая включает теплые потоки, идущие с юга на север в верхних слоях океана, и глубинные холодные воды, текущие в обратном направлении. Глобальное потепление препятствует охлаждению воды, а таяние льда в Арктике приводит к тому, что в Северный Ледовитый океан попадают большие объемы пресной и, соответственно, менее плотной воды, передает «Лента.ру».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.04.18

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