В космосе обнаружена неуязвимая звезда-«вампир»

Ученые из НАСА обнаружили звезду-«вампира», которая высасывает водород из соседних планет заставляет их взорваться. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют последние данные, полученные с телескопа Хаббл.

Астрономы изучали сверхновую звезду SN 2001ig, которая была обнаружена 17 лет назад в галактике NGC 7424 в 40 млн световых лет от Млечного пути.

«Известно, что большинство крупных звезд существуют в двоичных системах. Многие из этих «пар» взаимодействуют друг с другом, передают газ от одной звезды к другой, когда их орбиты приближают их друг к другу», – отметил ученый астрономической обсерватории Австралии в Сиднее Стюарт Райдер.

Согласно выводам ученых обнаружена сверхновая звезда второго типа, которая должна была образоваться в результате взрыва звезд-гигантов, которые существуют в двойных системах. Однако спектр звезды указывал на то, что материя ее прародительницы почти не содержала в себе водорода, что является чертой сверхновых первого, а не второго типа.

По мнению исследователей, SN 2001ig сбросила 90% своих внешних оболочек непосредственно перед взрывом. Как считают ученые, это могло произойти из-за того, что «сосед» суперновой звезды перекачивал водород из ее оболочки. За миллионы лет до того, как первичная звезда перешла на сверхновую, «воровство» другой звезды создало нестабильность в первичной звезде и могло привести к взрыву.

При этом, отмечается в публикации, ударная волна и выброс раскаленной материи бывшего светила должны были разорвать на части и соседнюю звезду-вампира. Однако, как показывают снимки, полученные ультрафиолетовыми камерами «Хаббла», звезда выжила.

Сейчас в НАСА намерены выяснить, как именно «вампиру» удалось выжить.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 27.04.18

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