Ученые открыли способ сделать розы ярче и ароматнее

Международной группе исследователей удалось расшифровать геном розы, установив гены, отвечающие за аромат, цвет и способность к многократному цветению. Открытие принадлежит исследователям из Франции, Германии и Китая, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

Эксперты уверены, что открытие позволит создавать более яркие и долговечные розы с устойчивым ароматом. Исследователи изучили чайную или китайскую розу (Rosa chinensis). Этот цветок был завезен в Европу из Восточной Азии в XVIII веке. Технология секвенирования длинных последовательностей ДНК ученым удалось получить одну из самых полных когда-либо установленных последовательностей генома растений.

На исследование ушло около десяти лет. До недавнего времени удавалось получать лишь неполные, трудно читаемые последовательности. Сейчас же ученые смогли обнаружить более 36 тысяч генов, кодирующих белки, и биохимические пути, координирующие цвет и запах цветка. По словам авторов работы, они создали основу для «новой эры» в разведении роз.

«Когда вы идете на рынок и находите там срезанные розы, они не пахнут ничем. Они пахнут пластмассой. Надеюсь, мы сможем изменить то, как эти цветы будут выглядеть в будущем, и сделать так, чтобы их запах держался дольше. Чем дольше они стоят в вазе, тем меньше запаха», – приводит РИА «Новости», слова одного из руководителей исследования Мохаммеда Бендхмана.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.05.18

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