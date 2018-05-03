Стивен Хокинг перевернул представление о «Большом взрыве»: опубликована посмертная сенсация великого ученого

В свет вышла последняя работа знаменитого физика-теоретика Стивена Хокинга, которая была закончена незадолго до его смерти. Исследование, которое было написано совместно с бельгийским ученым Томасом Гертогом, опубликовано в научном журнале Journal Of High Energy Physics, пишет The Guardian.

Работа Хокинга, завершенная за несколько недель до его смерти, опровергает теорию существования множества различных «карманных вселенных», которые образовались после Большого взрыва.

Издание отмечает, что одна из самых популярных идей о появлении нашей вселенной заключается в том, что за Большим взрывом последовало повторение всплесков «космической инфляции», что создало бесконечное количество «карманных вселенных», которые сейчас разбросаны по всему космическому пространству.

Считалось, что в альтернативных вселенных существовали радикально разные законы физики: одни могли быть «пустыми», другие – очень плотными, некоторые были слишком быстрыми или наоборот.

«Вопрос в том, почему мы живем в этой особой вселенной, где все хорошо сбалансировано, где были созданы условия для того, чтобы возникли сложные организмы и жизнь?» – прокомментировал исследование Гертог.

По его словам, новая теория сводит такую мультивселенную к более управляемому набору вселенных, которые похожи друг на друга. «Это позволяет нам надеяться, что мы сможем достичь полностью прогнозируемой основы космологии», – отметил ученый.

«Если вселенная эволюционировала именно так, как предсказывает теория, то на гравитационных волнах должна была остаться сигнатура. «В этих сигналах могут быть намеки на то, действительно ли мы на правильном пути», – сказал Гертог.

Коллега Хокинга также отметил, что ученые трудились над этой работой очень долго. «Я действительно верю, что ему бы понравился (результат)», – сказал он.

Гертог сообщил, что в последние месяцы работать становилось все сложнее. «Но у меня не было ни малейшего ощущения, что он хочет остановиться – в этом был весь Хокинг. Он никогда не показывал, что хочет бросить. Мы никогда не обсуждали то, что это может быть его последняя статья. Я лично чувствовал, что это может быть завершением нашего путешествия, но я никогда не говорил ему об этом», – добавил ученый.

Вместе с тем он выразил уверенность, что дальнейшая работа над теорией в конечном итоге позволит протестировать новые модели большого взрыва.

Наравне с этим коллега Хокинга в Кембриджском университете Малкольм Перри обратил внимание, что Хоккинг всегда гордился своими работами в этой области. При этом Перри подчеркнул, что это исследование не будет последней опубликованной работой ученого – к публикации готовится еще как минимум две его совместные работы о черных дырах.

Напомним, Хокинг скончался в середине марта этого года в возрасте 76 лет. Он являлся наиболее известным современным физиком и популяризатором науки. В 1963 году врачи поставили ученому диагноз – боковой амиотрофический склероз, физик был прикован к инвалидному креслу. После серии операций ему была проведена трахеостомия, в результате ученый утратил способность говорить. Для своих выступлений и общения он использовал синтезатор речи.

Хокинг был сторонником теории о неизбежном конце света. В последние несколько лет он предупреждал жителей Земли о том, что им необходимо искать убежище на других планетах. По мнению ученого, человечеству грозит вымирание из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 03.05.18

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