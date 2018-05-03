Ученые анонсировали падение на Землю 6-тонного советского спутника

Отработавший советский спутник дистанционного зондирования Земли «Космос-1766» в ближайшие две недели может сойти с орбиты и упасть на Землю, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американских ученых.

Сейчас эксперты продолжают отслеживать положение спутника на орбите, чтобы дать точный прогноз о сроках и месте падения не сгоревших в плотных слоях атмосферы обломков спутника. На данный момент аналитики считают, что 6-тонный космический аппарат войдет в атмосферу Земли 16 мая.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков спутника будет повышаться по мере приближения указанной даты. Спутник имеет номер 1986-055А в международном каталоге, в американском – 16882.

Спутник «Космос-1766» («Океан-О1» №1) был запущен с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Циклон-3» 28 июля 1986 года. Он работал на солнечно-синхронной близкой к круговой орбите с наклонением 82,5 градусов, высотой около 530 км и задачей мониторинга поверхности Мирового океана.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.05.18

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