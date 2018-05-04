Ученые обнаружили систему корневой коммуникации у растений

Ученые доказали способность растений сообщать своим соседям об условиях роста, передавая химические сигналы в почве. Авторами исследования является Велемир Нинкович и его коллеги из Шведского университета сельскохозяйственных наук. Их статья опубликована в журнале PLoS One.

Исследователи отмечают, что растениям не нравится регулярные прикосновения, так как они свидетельствуют о тесной близости с возможным конкурентом за свет и питательные вещества. При этом растения способны посылать через корневую систему химические сигналы ближайшему растению, оказывая влияние на его рост.

Ученые ставили эксперименты на молодых ростках обыкновенной кукурузы, выращивая их в гидропонной установке (водный раствор минералов и микроэлементов вместо почвы). Они установили, что ростки чувствительны к прикосновениям. Это подтвердилось опытным путем – после механической стимуляции молодых растений они выделяли в раствор, заменяющий им почву сигнальные вещества. В итоге культивируемое на том же растворе новое растение выпускало больше листьев, но меньше корней.

Таким образом, считают исследователи, растение стремилось победить в конкурентной борьбе за свет. Если же половина корневой системы имела доступ к такому раствору, а другая – к новому, росток различал их, и корень активнее развивался в «нетронутом» растворе.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 03.05.18

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