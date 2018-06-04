Медики обнаружили смертельную опасность антибактериальных зубных паст и мыла

Медики из США и Китая пришли к выводу, что используемый в зубных пастах, мыле, антиперсперантах антибактериальный и антигрибковый агент триклозан вызывает у мышей не только колит, но и способствует развитию рака кишечника, говорится в статье, опубликованной в журнале The Conversation.

Выяснилось, что триклозан действует не только на бактерии, он опасен и для млекопитающих. Препарат оказывает негативное влияние на эндокринную систему крыс, а его применение увеличивает риск развития пищевой аллергии. Так, например, в 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретило добавлять триклозан в мыло, так как производители не смогли доказать его эффективность и безопасность при длительном применении.

Руководство проектом по изучению влияния триклозана взял на себя Годун Чжан из университета Массачуссетса в Амхерсте. Еще 15 лет назад ученые установили, что это вещество содержится в моче у 75% американцев, потому эксперты стали задумываться о широте применения этого препарата. Авторы исследования сосредоточились на изучении влияния триклозана на кишечник. Опыты проводились на мышах, как здоровых, так и страдающих колитом (воспалением слизистой оболочки толстой кишки) или раком толстой кишки.

В первой серии экспериментов ученые в течение трех недель поили здоровых молодых мышей раствором триклозана, а потом измеряли его концентрацию в плазме крови и исследовали структуру кишечных тканей животных на предмет воспаления. Концентрация вещества в плазме оказалась такой же, как у людей, которые в течение двух недель пользовались зубной пастой с триклозаном. Также исследователи выявили в крови у мышей повышенный уровень белка интерлейкина 6, который стимулирует иммунный ответ при воспалении, а при изучении кишечных тканей увидели повреждение кишечных желез, которые находятся в слизистой оболочке.

Затем исследователи приступили к изучению действия триклозана на грызунов, у которых заранее искусственно вызвали воспалительные заболевания или злокачественные опухоли толстой кишки. После 3 недель применения раствора триклозана, по сравнению с мышами из контрольной группы, воспаление у них усилилось. В кишечнике у них стало больше иммунных клеток (в том числе лейкоцитов и макрофагов, борющихся с воспалением) и увеличилось повреждение кишечных желез. У мышей со злокачественными опухолями в кишечнике, увеличилось среднее количество (P < 0,05) и размер опухолей (P < 0,05). Кроме того, у них в кишечнике возросла экспрессия генов, связанных с усилением канцерогенеза.

Оказалось, что после употребления антибактериального вещества у животных на 75% уменьшилось количество бифидобактерий (Bifidobacterium). Эти полезные бактерии, в том числе, угнетают патогенные бактерии, синтезируют витамины группы В и участвуют в расщеплении сахаров. То что заболевания кишечника возникают именно из-за изменения состава микробиоты подтвердили эксперименты на мышах без кишечного микробиома. Триклозан не повлиял на их здоровье.

Еще одним фактором, влияющим на уязвимость толстой кишки, оказался белок TLR4, важный компонент иммунной системы, который распознает бактерии, пишет N+1. У мышей, которых поили антибактериальным веществом, и которые болели колитом, усиливалась активность TLR4, а у животных с отсутствующим геном TLR4 признаков воспаления не наблюдалось.

Как писал «Новый День», осенью прошлого года ученые выяснили еще одну опасность, исходящую от триклозана. Ученые Массачусетского университета в Амхерсте поставили эксперимент, результаты которого опубликовал журнал Environmental Science & Technology. Специальный аппарат имитировал чистку зубов в соответствии с рекомендациями стоматологов – две минуты два раза в сутки в течение трех месяцев. На щетку наносили пасту с триклозаном, а затем заменяли ее на другую, не содержащую этого вещества.

Выяснилось, что зубная щетка накапливает молекулы триклозана и заносит их в организм в течение двух недель после смены пасты. Это способствует дальнейшему распространению устойчивости к антибиотикам среди бактерий, а также возникновению супербактерий, которых практически ничем нельзя уничтожить.

Кроме того, исследователи считают, что антибактериальные вещества оказывают негативное воздействие на обитателей рек и озер, попадая в окружающую среду со сточными водами.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.06.18

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