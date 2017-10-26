Ученые: зубные щетки способствуют появлению устойчивых супербактерий

Американские исследователи пришли к выводу, что зубные щетки накапливают антибактериальные вещества, содержащиеся в зубных пастах, и поставляют их в организм человека в неконтролируемых дозах. В результате возникают устойчивые к антибиотикам бактерии.

Ученые Массачусетского университета в Амхерсте поставили эксперимент, результаты которого опубликовал журнал Environmental Science & Technology. Специальный аппарат имитировал чистку зубов в соответствии с рекомендациями стоматологов – две минуты два раза в сутки в течение трех месяцев. На щетку наносили пасту с триклозаном, а затем заменяли ее на другую, не содержащую этого вещества.

Выяснилось, что зубная щетка накапливает молекулы триклозана и заносит их в организм в течение двух недель после смены пасты. Это способствует дальнейшему распространению устойчивости к антибиотикам среди бактерий, а также возникновению супербактерий, которых практически ничем нельзя уничтожить.

Кроме того, исследователи считают, что антибактериальные вещества оказывают негативное воздействие на обитателей рек и озер, попадая в окружающую среду со сточными водами.

Стоит отметить, что в США триклозан был запрещен к использованию в мыле, гелях для душа и влажных салфетках. Однако в зубную пасту это вещество добавлять можно, считается, что оно защищает от гингивита.

Бостон, Зоя Осколкова

Бостон. Другие новости 26.10.17

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