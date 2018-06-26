Россияне увидят самое длительное в XXI веке затмение Луны и великое противостояние Марса

Россияне, если позволит погода, уже 27 июля смогут наблюдать редчайшие астрономические явления. В этот день одновременно произойдут самое продолжительное в XXI веке полное затмение Луны и великое противостояние Марса. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

По словам астрономов, затмение Луны в конце июля будет самым длительным и живописным в ближайшую сотню лет. «27 июля 2018 года произойдет полное затмение Луны с макс. фазой = 1,609 (23:22 мск). Это самое продолжительное затмение Луны в 21 веке: его продолжительность составит 3 часа 56 минут (с 21:24 мск до 01:20 мск), а полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22:30 мск до 00:14 мск) и будет хорошо видна практически на всей территории России», – рассказали в планетарии.

Красную планету в конце июля ученые надеются детально рассмотреть в телескопы, так как Марс достаточно близко подойдет к Земле – такое случается раз в 15-17 лет. «Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере», – отметили астрономы. Максимальное сближение Марса с нашей планетой ожидается 31 июля. В этот день Красная планета подойдет к Земле на расстояние чуть больше 57 млн километров.

Кроме того, по их словам, июль станет самым насыщенным по числу астрономических событий месяцем 2018 года. Так, 13 июля ожидается солнечное затмение, но на территории России его наблюдать не удастся. 30 июля – звездопад Южные дельта-Аквариды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.06.18

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