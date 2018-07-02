На Землю надвигается новая магнитная буря

Магнитосфера Земли, начиная с 15 июля, будет находиться в возбужденном состоянии. По прогнозам лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, 23 июня планету накроет магнитная буря.

По данным ученых, магнитное поле Земли будет испытывать колебания 15, 20 и 22 июля. 23 числа по пятибалльной шкале ожидается слабая буря, G1, однако это может привести к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказать влияние на системы управления космическими аппаратами. Кроме этого, на высоких широтах от 60 градусов и выше могут наблюдаться полярные сияния.

Магнитные бури сложнее всего переносят люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, вегето-сосудистую дистонию и различные психические заболевания. Больнее всего такое влияние отражается на детях и пожилых людях.

Во время скачков магнитного поля Земли в организме человека уменьшается выработка гормона мелатонина, который влияет на устойчивость организма к стрессам, в результате этого возникают скачки кровяного давления. Это приводит к постепенно нарастающей головной боли.

Напомним, предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года – 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.06.18

В Крыму вывели новый сорт растения, которым лечат любые болезни. / Вход в параллельную реальность: обнаружено место, где замедляется время. / Ученые предрекли неотвратимую катастрофу российской Арктике. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»