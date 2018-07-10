Российские ученые попросили обеспечить монополию на поиск экзопланет

Ученые Института астрономии РАН выступили с предложением в следующем десятилетии построить в России космическую астрофизическую обсерваторию «Астрон-2», одной из целей которой стало бы обнаружение планет у других звезд.

Как отмечает РИА «Новости», наиболее известным телескопом космического базирования, остается обсерватория NASA «Кеплер». Он был запущен на орбиту в марте 2009 года. В 2013 году произошел технический сбой в системе ориентации аппарата, в связи с чем телескоп временно вышел из строя. Ученым все же удалось поддерживать его положение, но использовать его для поиска экзопланет больше нельзя. Недавно NASA сообщило, что на телескопе заканчивается топливо. По состоянию на декабрь 2017 года «Кеплер» обнаружил 5 тысяч кандидатов в экзопланеты.

«Телескопы обсерватории «Астрон-2» позволят установить характеристики звёзд, обладающих планетными системами, с ранее недоступной точностью. Например, масса звёзд будет определена с точностью выше 10%, радиусы с точностью 1-2%, а возраст с 10-процентной точностью. Исследования белых карликов и субкарликов спектральных классов О и В позволят получить сведения об их пульсациях, наблюдения которых с наземными телескопами практически невозможны. Важным направлением исследований является обнаружение новых планет около упомянутых субкарликов, это даст важные сведения о свойствах систем «звезда-планета» на поздних стадиях эволюции звёзд», – рассказали в институте.

Орбитальную обсерваторию предлагается оснастить одним крупным телескопом и шестью небольшими, что позволит не только изучать конкретные объекты, но и составить обзор всей видимой Вселенной в различных спектрах. Предполагаемые сроки создания обсерватории «Астрон-2» – 2025-2035 годы с запуском после завершения работы обсерватории «Спектр-УФ». Реализация проекта, говорят ученые, потребует значительно меньших затрат, чем обсуждаемые перспективные проекты NASA и Европейского космического агентства в области астрофизики.

Предлагаемый проект будет являться прорывным в области астрофизики и позволит России занять прочную «научную монополию» в области ультрафиолетовых исследований, – отметили в Институте. Сейчас Россия работает над созданием ультрафиолетового телескопа «Спектр-УФ». Его запуск запланирован на 2024 год. В основные задачи этой астрофизической обсерватории входит изучение эволюции Вселенной, а также изучение атмосферных экзопланет. Аппарат предназначен для получения изображений и спектроскопии в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.07.18

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