Ученые: Туринская плащаница – подделка

Туринская плащаница – подделка. Такое заявление сделали исследователи из Италии и Великобритании. Выводы были сделаны после эксперимента, в ходе которого на ткань был уложен манекен, из которого сочилась краска, имитируя струйки крови, стекавшие по телу Христа в соответствии с его ранами. В итоге оставшиеся на ткани пятна не совпали с расположением пятен на плащанице.

Анализ отпечатков крови на Туринской плащанице показал, что их не могло оставить завернутое в ткань тело. Об этом заявили судмедэксперт-антрополог Маттео Боррини из Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании и специалист в области псевдонауки, химик-органик Луиджи Гарлашелли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Forensic Sciences.

Ученые исследовали, как стекает кровь с разных частей тела в различных позах – стоя, лежа, со сложенными руками. Они внимательно изучили короткие струйки на тыльной стороне левой руки и около раны от копья на груди. Тут-то и обнаружился ряд несоответствий. Во-первых, отпечатки на плащанице предполагают, что кровь с тыльной стороны ладони и вдоль руки стекала под углом в 45 градусов, что просто невозможно для лежащего тела.

«Угол между плечом и телом должен составлять больше 80 и меньше 100 градусов, чтобы ручейки крови перетекали с запястья к локтю и на наружную часть предплечья, как это видно на плащанице», – отметили исследователи. Кровь из раны от копья скопилась на ткани, на которой лежал манекен, в том же месте, что и на плащанице. Однако она стекала струйками, а не образовывала единое пятно.

Еще одно пятно в области поясницы ученым вообще не удалось воспроизвести. Они ставили манекен вертикально, клали его на ткань, но «пояс» из крови не образовывался ни в одной из поз. «Предполагая, что пятна на Туринской плащанице – это следы крови от ран, полученных Христом при распятии, мы с помощью экспериментов установили, что предполагаемое движение струй крови не согласуется с этими пятнами. Даже если предположить, что возможны различные ситуации, в которых происходило кровотечение (например, при перемещении тела или после смерти), они не только не документированы, но и для некоторых пятен нереальны», – пишут исследователи.

Туринская плащаница – христианская реликвия, четырехметровое полотно, в которое, по преданию, было завернуто после смерти тело Иисуса Христа. Часть верующих убеждена, что на плащанице – подлинные отпечатки лика и тела Христа, отчего Туринская плащаница ценится как одна из важнейших реликвий христианства. Считает ее подлинной и часть церковных деятелей. Плащаница не раз становилась предметом исследований, призванных установить или опровергнуть ее подлинность, напоминает «Газета.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.18

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