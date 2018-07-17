Сибирские ученые нашли эффективный способ борьбы с раком

Новосибирские нашли возможности для повышения эффективности противораковой терапии. Разработкой технологии лечения онкологических заболеваний, получившей название «Каранахан» («убивающий причину», санскрит) на протяжении ряда лет занимались сотрудники лаборатории индуцированных клеточных процессов ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» под руководством доктора биологических наук Сергея Богачеве.

Как рассказали в пресс-службе института, изучая злокачественные стволовые клетки, новосибирские ученые нашли у них уникальное свойство: способность захватывать экстраклеточные фрагменты ДНК. Дальнейшие исследования показали, что если внедрять в клетку эти фрагменты через определенный временной промежуток после воздействия цитостатиками (химиотерапия), они не дают клетке завершить процесс восстановления и она погибает.

Эта уязвимость раковых стволовых клеток в определенные периоды жизненного цикла легла в основу технологии, которую авторы также называют «3+1» (первые три дозы препарата, введенного в опухоль убивают основную массу стволовых раковых клеток, четвертая – уничтожает оставшиеся).

Фото: ФИЦ «Институт цитологии и генетики»

В ходе экспериментальных исследований было выявлено, что у клеток разных видов опухолей жизненный цикл различается, поэтому для каждой надо подбирать свой график введения препарата. Кроме того, на этот же цикл оказывают влияние и времена года: летом и зимой временные интервалы также должны быть разными.

Очевидно, что оптимальным решением будет подбор для каждого пациента индивидуального графика проведения лечения по технологии «Каранахан», на основе изучения клеток его собственной опухоли. В результате, технология значительно повышает эффект проводимой химиотерапии и позволяет, в разы уменьшить дозы цитостатиков, вводимых пациенту.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 17.07.18

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