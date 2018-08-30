Ученые нашли металл, убивающий рак

Ученые Гонконгского университета нашли новый способ повысить эффективность лечения агрессивной формы рака груди.

Специалисты выяснили, что соединения металла родия подавляют активность фермента лизин-специфическая деметилаза 5А (KDM5A), который способствует росту злокачественных опухолей и лекарственной устойчивости. Стоит отметить, что этот фермент вырабатывается не только в тканях злокачественных новообразований при раке груди, но и при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при раке легких и мозга. KDM5A подавляет действие медпрепаратов и значительно уменьшает эффективность лечения.

Ученые установили, что новое средство на основе родия подавляет процесс роста злокачественных клеток, сообщает издание Medical XPres. Кроме того, у препарата практически нет побочных эффектов по сравнению с уже применяемыми лекарствами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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