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Четверг, 30 августа 2018, 12:08 мск

Новости Здоровье

Ученые нашли металл, убивающий рак

Ученые Гонконгского университета нашли новый способ повысить эффективность лечения агрессивной формы рака груди.

Специалисты выяснили, что соединения металла родия подавляют активность фермента лизин-специфическая деметилаза 5А (KDM5A), который способствует росту злокачественных опухолей и лекарственной устойчивости. Стоит отметить, что этот фермент вырабатывается не только в тканях злокачественных новообразований при раке груди, но и при онкологических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также при раке легких и мозга. KDM5A подавляет действие медпрепаратов и значительно уменьшает эффективность лечения.

Ученые установили, что новое средство на основе родия подавляет процесс роста злокачественных клеток, сообщает издание Medical XPres. Кроме того, у препарата практически нет побочных эффектов по сравнению с уже применяемыми лекарствами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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