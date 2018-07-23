Медики: в XXI веке человечество победит ВИЧ, но не рак

Главными причинами смертности населения в XXI веке являются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ВИЧ. По словам медиков, люди живут все дольше, достижения в медицине позволяют спрогнозировать изобретение вакцины от СПИДа, однако победить рак человечеству пока не под силу.

Ежегодно от неинфекционных болезней в мире умирает 41 млн человек, это 71% от всех случаев смерти. Из них 17,9 млн человек погибают от сердечно-сосудистых заболеваний – это инфаркты и инсульты, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. В развитых странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний находятся на высоком уровне. Люди после «сосудистых катастроф» живут достаточно долго, но все же смертность по этим причинам остается очень высокой.

На втором месте по доле смертей среди неинфекционных болезней стоит онкология. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. По словам медиков, несколько факторов повлияли на то, что раковые опухоли стал одной из основных причин смертности. Во-первых, их стали чаще обнаруживать, благодаря достижениям в сфере диагностики. Во-вторых, как ни странно, это старение населения. «Потому что рак – это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни здоровых людей, шанс заболеть злокачественными опухолями возрастает», – утверждают медэксперты.

Кроме того, увеличение количества больных онкологией связано с изменением характера питания (люди потребляют меньше овощей и больше пищи, богатой жирами и углеводами), снижением активности и загрязнением окружающей среды.

«Рак – это ослабление контроля репаративных способностей нашего ДНК, в результате наш геном накапливает мутацию, в результате чего запускается злокачественный процесс. Мы можем справиться с возникновением опухоли, вылечить ее, но геном-то пока что не научились чинить. Это значит, что мы вылечили человека от одной опухоли, а завтра у него появится другая опухоль, послезавтра – третья и так далее», – отметили в Российском обществе клинической онкологии (RUSSCO).

Третья причина смерти в современном мире – ВИЧ. В 2016 году насчитывалось примерно 36,7 млн человек с ВИЧ-инфекцией. В излечении таких болезней медики продвинулись значительно дальше и даже с осторожностью, но предполагают, что к концу века человечеству удастся изобрести вакцину от ВИЧ и СПИДа. Не исключено, что такие препараты будут созданы в ближайшие 10-12 лет. Более того, возможно, они уже есть, просто еще не проведены испытания, которые бы доказали их эффективность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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