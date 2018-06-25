Ученые заявили о создании препарата от четырех видов рака

Ученые Орегонского университета науки и здоровья заявили, что создали лекарство, способное блокировать распространение четырех видов рака – молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких, пишет журнал Nature Communications.

Препарат имеет рабочее название KBU2046. Опыты на мышах показали, что лекарство подавило распространение метастазов и уменьшило разрушение костей. Кроме того, ученые добились минимизации побочных эффектов и токсичности.

«Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», – рассказал доктор Раймонд Берган.

По его словам, в случае ранней диагностики лекарство способно полностью остановить деление раковых клеток. Сейчас ученые надеются добиться разрешения испытать препарат на добровольцах.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.06.18

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