Британцы смогут выбрать рост, цвет глаз и волос своим будущим детям

Жители Великобритании получат возможность выбрать желаемые черты будущих детей благодаря технологии редактирования генов эмбрионов. Как пишет The Independent, ранее модифицировать ДНК эмбриона человека в Соединенном Королевстве считалась «морально неприемлемым».

Тем не менее, британский Нуффилдский совет по биоэтике в недавнем докладе заявил, что осуществление такой процедуры возможно при условии сохранения социального равенства. Метод редактирования генов CRISPR применяют для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики развития рака и слабоумия. Теперь его дозволено применять для коррекции роста будущего ребенка, выбора цвета глаз, волос, кожи.

По словам профессора Нуффилдского совета по биоэтике Карена Юнга, внесение изменений в молекулу ДНК человека возможно при выполнении двух условий: процедура должна привести к устранению серьезных болезней и улучшению физических свойств организма, она не должна способствовать росту дискриминации и разделению общества.

После многочисленных всесторонних консультаций и голосования британский парламент принял поправки, разрешающие использование технологии редактирования генома человеческого эмбриона. По мнению специалистов, первые дети с модифицированной ДНК могут появиться на свет в течении года.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.07.18

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