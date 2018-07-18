Ученые: Соцсети угрожают психике подростков

Увлеченные соцсетями подростки находятся в группе повышенного риска для развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), говорится в статье, опубликованной в JAMA. Первые симптомы расстройства появляются в детстве и подростковом возрасте, именно поэтому необходимо точно контролировать причины появление синдрома с целью их предотвращения и эффективного контроля, заявили ученые Университета Южной Калифорнии.

Исследователи под руководством Адама Левенталя на протяжении двух лет наблюдали за 2587 школьниками (средний возраст – 15,5 года). Участников просили рассказывать, сколько времени в день они тратят на ответы на сообщения, проверяя социальные сети, совершая онлайн-покупки, читая, смотря видео или загружая музыку – всего рассмотренных активностей в интернете было 14. Ученые также определили наличие и тяжесть проявляющихся у школьников симптомов СДВГ: на момент начала исследования они не были обнаружены ни у кого из подростков.

Участники проходили повторные опросы каждые полгода. Оказалось, что среди тех, кто пользовался интернетом редко, симптомы СДВГ проявлялись менее чем в 5% случаев, а среди тех, кто проводил сного времени в Сети (от 12 до 14 различных активностей ежедневно) – от 11% до 16%.

Как пишет N+1, считается, что за механизм развития СДВГ отвечает нарушение синтеза нейромедиаторов серотонина и дофамина – именно поэтому фармакологически это расстройство лечат психостимуляторами. Недавние клинические испытания показали, что при лечении СДВГ также эффективен прием агониста глутаматных рецепторов фазорацетама.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.07.18

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