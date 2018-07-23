На Землю обрушится 5-балльная магнитная буря

Магнитная буря первого уровня G1 (5 баллов из 9) накроет Землю завтра, 24 июля. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН). Из прогноза следует, что буря начнется в 6:00 по московскому времени. По оценкам астрономов, магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной на протяжении нескольких часов, приблизительно до полудня.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

Отметим, что магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, способны приводить к слабым возмущениям в энергетических системах, а также оказывать влияния на системы управления космическими аппаратами. Во время магнитных бурь такого уровня на широтах выше 60 градусов можно наблюдать полярные сияния.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.18

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