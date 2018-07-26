В ночь на 28 июля над Россией взойдет «кровавая» Луна

В ночь на 28 июля жители Земли смогут наблюдать продолжительное лунное «кровавое» затмение. Астрономы называют его «центральным». Оно станет одним из самых продолжительных в XXI веке, так как Луна сейчас находится почти на самом минимальном расстоянии от Земли.

«Полная фаза затмения будет 1 час 43 минуты. Естественный спутник пройдет сквозь центр тени Земли и окрасится в кроваво-красный цвет», – цитирует НГС слова директора обсерватории СибГАУ Сергея Веселкова.

Максимальная теневая фаза составит 1,60 (примерно третья часть лунного диска окажется в самом центре земной тени). В последний раз Луна так глубоко погружалась в земную тень 7 лет назад.

Это затмение смогут увидеть жители большей территории России. Не повезло регионам северной части Сибири и северо-восточной части Дальнего востока. Полюбоваться «кровавой» Луной также можно в странах ближнего зарубежья.

Это уже второе лунное затмение в текущем году. Первое было в январе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.18

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