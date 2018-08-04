Климат такой: в Челябинске одновременно объявлены НМУ и штормовое предупреждение

В Челябинске продлен режим «Черного неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 8 утра 4 августа до 11 часов 6 августа в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. При этом ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, меняя направление с юго-восточного на юго-западное.

Отметим, что на сегодняшний день в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: возможны грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 26 м/с и более. При этом НМУ сохраняются.

Дожди и грозы обещают и на ближайшие два дня.

Челябинск, Игорь Юров

Челябинск. Другие новости 04.08.18

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