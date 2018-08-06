Ученые составили рейтинг самых отвратительных запахов

Научный портал ScienceAlert обработал результаты многочисленных исследований, и на основе полученных данных сформировал подборку из пяти наиболее отвратительных для человека запахов.

Топ-5 возглавил сероводород. Этот газ имеет запах тухлых яиц. Уран пахнет схоже. На второй строке рейтинга отвратительных запахов находится произрастающих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии фрукт дуриан. Он настолько пахуч, что запрещен к транспортировке, проносу в гостиницы и жилые помещения. Обычно его подают в уличных кафе в странах произрастания. В дуриане содержится 44 активных ароматических соединения от запаха тухлого яйца до карамели. Все они соединяются в единый очень сильный аромат. Недавно из-за дуриана из здания университета в Австралии были эвакуированы все студенты и сотрудники. Аромат от фрукта сильно распространился по помещениям и его спутали с запахом газа.

Третью строку рейтинга занял аромат цветущей Раффлезии Арнольда. Этот цветок источает запах разлагающегося мяса и рыбы для привлечения мух, которые являются его опылителями. Неприятной пахучестью отличился сыр Вье Булонь. Он занял четвертую позицию. А пятое место эксперты отдали малому муравьеду. Это животное, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса. Это позволяет ему избегать встреч с хищниками.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.18

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