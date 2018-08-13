Ученые заявили об обнаружении самого старого на Земле метеорита

Ученые выяснили, что обнаруженный на севере Африки метеорит значительно старше Земли. Его возраст составляет около 4,6 млрд лет, в то время как нашей планете приблизительно 4,54 ± 0,05 млрд лет. Исследователи полагают, что он образовался, когда формировалась Солнечная система. Считается, что этот процесс начался с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвездного газопылевого облака, который мог быть вызван взрывом массивной звезды или сверхновой.

Метеорит размером с апельсин и имеет зеленые вкрапления. Его нынешний владелец приобрел камень в 2016 году на одном из африканских рынков и отправил его на исследование. Ученые долгое время скептически относились к находке. В какой-то момент метеорит попал к студентке Университета Нью-Мехико Пурне Шринивасан. Она проводила исследование под руководством профессора Карла Эйджи. Объекту было присвоено название Northwest Africa (NWA) 11119.

Анализ показал, что камень имеет внеземное вулканическое происхождение. NWA 11119 на 30% состоит из тридимита – редкого минерала, относящегося к классу кремнеземов. Как пишет Livescience.com, такое соотношение никогда раньше не встречалось у метеоритов. Подобный состав ученые видели только в некоторых вулканических породах Земли. Дальнейший химический анализ показал, что NWA 11119 имеет много общего с ранее найденными метеоритами NWA 7235 и Almahata Sitta. По мнению специалистов, они, возможно, были частями одного родительского тела в ранней Солнечной системе.

Москва, Иван Гридин

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