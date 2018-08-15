Готовьтесь к худшему: ученые прогнозируют серьезные природные катаклизмы

Аномальная жара и теплые зимы станут нормой на Земле в ближайшие пять лет, прогнозируют климатологи. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications. «Наша климатическая модель показывает, что аномально высокие температуры воздуха будут оставаться такими же как минимум на протяжении последующих пяти лет, а для температур моря этот тренд будет еще более длительным», – сообщили ученые.

На этом фоне будут часто проявляться экстремальные погодные явления – периоды аномально теплой погоды зимой или холода летом, волны жары, недельные ливни, засухи и прочие феномены, связанные с нетипичной для тех или иных регионов планеты погодой.

Ученые предупреждают: частота нетипичных погодных явлений в будущем будет только нарастать. По мере развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории, заявляют климатологи. Они также указывают, что это приведет к резкому увеличению смертности – каждый «лишний» градус тепла летом будет повышать число умерших людей на 5%.

Приход аномальной жары, по словам климатологов, будет практически неизбежным – вероятность ее возникновения вплоть до 2020 года колеблется в пределах 64-58%, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.18

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