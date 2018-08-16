Россия не попадет в пятерку научных держав мира: для эффективной работы ученых нет ни условий, ни денег

Президентский указ, согласно которому Россия должна к 2024 году войти в пятерку ведущих научных держав мира, может обернуться имитацией. Об этом заявили в профсоюзе работников РАН. Дело в том, что полтриллиона рублей, которые власти пообещали выделить на научные изыскания, попросту не хватит на реализацию задуманного. В то же время вероятность того, что бизнес начнет финансировать исследования, также невысока.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что нацпроект «Наука», рассчитанный на ближайшие шесть лет, будет стоить примерно 546 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Документ разрабатывается с целью выполнения указа президента, опубликованного 7 мая 2018 года. В нем глава государства обозначил главную задачу – добиться вхождения России к 2024 году в пятерку ведущих научных держав мира. Имеется в виду, что наука должна стать производительной силой экономики: отечественные разработки необходимо внедрить и довести до конечного потребителя, при этом в стране будет создан высокотехнологичный сектор производства.

По словам главы профсоюза РАН Виктора Калинушкина, для решения столь важных и амбициозных задач нужно выделить достаточные средства. Как отметил его заместитель Евгений Онищенко, тех денег, которые планируется потратить на эти цели, будет недостаточно.

Так в 2014 году на финансирование гражданской науки выделили 438 млрд рублей. «С учетом инфляции в ценах 2024 года эта сумма составляла бы примерно 700 млрд руб. Как видим, 500 млрд не хватит даже на то, чтобы просто возвратить страну на уровень 2014 года»,– заявил Онищенко.

По мнению ученого, при таком объеме финансирования Россия не попадет даже в десятку ведущих научных держав мира. Для более эффективной работы ученых, признал Онищенко, нет ни условий, ни денег, как и надежды на то, что финансированием прикладных разработок займется российский бизнес: «Этого не случится, как не случалось в прошлые годы».

Профсоюз направил президенту письмо с просьбой минимум в три раза увеличить сумму, которую правительство планирует выделить на нацпроект «Наука». В свою очередь в РАН заявили, что окончательный объем средств, направленных на реализацию проекта, называть преждевременно, так как документ находится в разработке.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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