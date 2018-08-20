Специалисты NASA обнаружили на Марсе очень подозрительный объект

Снимки поверхности Марса, сделанные марсоходом Curiosity, заставили ученых из NASA понервничать. На Красной планете обнаружили объект, который очень похож на рукотворный.

Изучая фотографии с Curiosity, специалисты заметили тонкий лист металла, похожий на деталь обшивки какой-то машины или самого марсохода. Поначалу в NASA подумали, что от аппарата отвалился кусок, однако снимки с другого ракурса позволили лучше изучить объект.

Фото: NASA

«На самом деле обнаружилось, что это очень тонкая чешуйка скальной породы, поэтому мы все можем спокойно успокоиться сегодня – марсоход Curiosity не начал терять свою обшивку!" – сообщил один из специалистов марсианской миссии, отвечающий за техническое состояние космического аппарата.

Марсоход Curiosity более шести лет неустанно трудится на поверхности Марса. За это время у аппарата вышли из строя несколько механизмов, в частности, перестал работать основной бур. Тогда инженеры из NASA «научили» марсоход собирать образцы породы, «царапая» грунт.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.08.18

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