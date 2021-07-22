Марсоход приступил к поиску следов жизни на Красной планете

Марсоход Perseverance завершил проверку своих инструментов и приступил к основной миссии – поискам признаков жизни на Красной планете. Об этом сообщили в Национальном аэрокосмическом агентстве (NASA) США.

Ровер будет орудовать двухметровым манипулятором, на котором закреплена основная исследовательская аппаратура. В частности, марсоход может изучать поверхность с помощью рентгеновских и УФ лучей, а его камера способна рассмотреть мельчайшие детали.

Кроме того, Perseverance оборудован буром. Ровер возьмет образцы породы в кратере Езеро и упакует их в металлические контейнеры, которые позже будут отправлены на землю для изучения.

Как сообщал «Новый День», шестиколесный Perseverance прибыл на Красную планету в ночь на 19 февраля и сразу после посадки прислал на Землю первые снимки поверхности планеты. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в холодную безжизненную планету.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.07.21

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