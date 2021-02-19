Марсоход Perseverance прислал на Землю первые снимки Красной планеты

В твиттере NASA появился первый снимок, сделанный ровером Perseverance на Марсе. Аппарат успешно приземлился и приступил к работе. Главная цель миссии – поиск следов жизни.

Разработка и создание шестиколесного ровера обошлись землянам в 2,7 млрд долларов. Perseverance стал самой тяжелой и сложной астробиологической лабораторией, когда-либо отправленной на поверхность Марса.

Минувшей ночью аппарат совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Это место было выбрано не случайно. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад здесь находилось озеро, где могли остаться следы микроорганизмов, которые сможет обнаружить марсоход.

Perseverance значительно сложнее своего предшественника Curiosity, отправленного на Красную планету в 2012 году. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в холодную безжизненную планету.

Кроме того, планируется провести с помощью марсохода несколько экспериментов, результаты которых помогут будущим экспедициям с участием людей. Например, проект MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.

После публикации первого снимка, который был сделан на одну из 19 камер Perseverance, пользователи в комментариях начали постить мемы, добавляя к изображению инопланетян из кино и мультфильмов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.02.21

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