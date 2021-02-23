Опубликованы видео посадки Perseverance на Марс и запись звуков Красной планеты

NASA опубликовало в своем твиттере видео с посадкой ровера Perseverance на Марсе. На ролике запечатлен весь процесс посадки – можно наблюдать как за выпуском парашюта, так и непосредственно за приземлением аппарата.

Кроме того, специалисты американского аэрокосмического управления опубликовали запись звуков c поверхности Марса, сделанную марсоходом.

Как сообщал «Новый День», шестиколесный Perseverance прибыл на Красную планету в ночь на 19 января и сразу после посадки прислал на Землю первые снимки поверхности планеты. Аппарат будет искать следы жизни и изучать геологию Марса, чтобы понять причины его превращения в холодную безжизненную планету.

Кроме того, планируется провести с помощью ровера несколько экспериментов, результаты которых помогут будущим экспедициям с участием людей. Так, проект MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.02.21

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