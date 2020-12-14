На Марсе обнаружили загадочные перемещающиеся камни

Уфолог Скотт Уаринг изучил снимки поверхности Марса и обнаружил различия на фото одних и тех же мест. По мнению исследователя, на красной планете камни могут двигаться самостоятельно.

Уаринг нашел странные факты на снимках, сделанных космическим аппаратом Spirit в 2009 году, пишет «КП». На одних снимках между двумя камнями имеется некий темный объект, а на других его нет.

Уфолог предположил, что эти объекты могут двигаться, этим объясняется их исчезновение. Исследователь уверен, что нашел свидетельство внеземной жизни.

Впрочем, скептики не разделяют оптимизм Уаринга, по их мнению, различия в снимках объясняются тем, что марсоход перемещался, когда делал фото, поэтому некоторые объекты на них пропадали из виду.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.12.20

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