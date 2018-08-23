NASA: Астероид диаметром с лондонский небоскреб мчится к Земле

NASA предупредило жителей Земли, что к нашей планете на огромной скорости приближается крупный астероид. Его диаметр по оценкам астрономов, составляет порядка 160 метров. Астероид получил название «2016 NF23». Это большой «космический странник» помечен как «потенциально опасный».

Размеры астероида сопоставимы с лондонским небоскребом Walkie Talker. Он более, чем на 20 метров превышает размеры чертова колеса «Лондонский глаз», высота которого составляет 135 метров. На странице NASA «Близкие приближения» говорится, что 2016 NF23 приближается к Земле на скоростьи около 32,1 тысячи километров в час.

В прочем, по оценкам специалистов, столкновения произойти не должно. Несмотря на это, расстояние до астероида и его размер достаточны для того, чтобы космическое агентство считалось с угрозой.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.08.18

Ученые обнаружили в Денисовской пещере неизвестный ранее гибрид человека. / Ученые обнаружили неожиданную пользу лени. / В Крыму собираются вывести неагрессивную пчелу, отличающуюся повышенным трудолюбием. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»