Ученые назвали возраст начала заботы детей о собственной репутации

Дети к двум годам способны понимать, какую оценку их действиям дают взрослые. К таким выводам пришли ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Developmental Psychology. Ученые заявялют, что двухлетние малыши, как и более взрослые дети, ведут себя лучше, когда на них смотрят, и шалят, пока никто не видит, то есть, заботятся о своей репутации.

Сара Валенсия Ботто и Филипп Роша из Университета Эмори в США провели серию экспериментов с использованием робота-игрушки. В них приняли участие 144 ребенка в возрасте от 12 до 24 месяцев. В первом эксперименте исследователи демонстрировали испытуемым, как включать игрушку с помощью кнопки на пульте управления, а затем наблюдали за ними либо с нейтральным выражением лица, либо отворачивались и притворялись, что читают журнал. Когда психологи следили за детьми, те проявляли больше сдержанности и реже нажимали кнопку на контроллере.

Затем исследователи изменили условия эксперимента: теперь было два пульта управления, а экспериментатор использовал позитивный и негативный отклики. Когда он нажимал кнопку на первом, то улыбался и произносил: «Как же это здорово!». А при нажатии кнопки на другом пульте воскликивал: «Ой-ой! Что-то не так!». Затем ребенку позволяли нажимать на кнопки. Как и в прошлый раз, ученый либо следил за испытуемым, либо отворачивался и делал вид, что занят. Выяснилось, что дети намного чаще нажимают «хороший» пульт, когда на них смотрят, и «плохой» пульт, когда за ними никто не наблюдает. Такое поведение схоже с образом действий более взрослых детей.

Следом шло контрольное испытание. Его условия были такими же, как в прошлом эксперименте, за исключением того, что исследователь не демонстрировал никаких эмоций и при использовании любого пульта говорил «Ух ты!». В этом случае дети не показывали никаких предпочтений в зависимости от того, наблюдают за ними или нет, пишет N+1.

В последнем эксперименте в одной комнате находились сразу два исследователя, которые сидели бок о бок за одним пультом. В то время как один психолог нажимал кнопку, улыбался и говорил «Ура! Игрушка сдвинулась!», другой при нажатии кнопки хмурился и говорил «Фу! Игрушка сдвинулась!». Затем исследователи откладывали пульт и один из них наблюдал за ребенком, а другой поворачивался к нему спиной. В ходе этого испытания выяснилось, что дети были намного более склонны нажимать кнопку, когда «рассерженный» экспериментатор отворачивался.

По мнению авторов исследования, работа демонстрирует, что маленькие дети обращают гораздо больше внимания на реакцию окружающих, чем считалось раньше.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.08.18

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