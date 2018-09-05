Медики доказали высокий смертельный риск популярного обезболивающего

Медики обнаружили прямую связь между употреблением традиционных нестероидных противовоспалительных препаратов и развитием смертельных заболеваний, в частности, сердечнососудистой системы. Так, одно из наиболее популярных во всем мире обезболивающих – диклофенак – увеличивает вероятность развития смертельных заболеваний на 50%, предупреждают датские ученые.

«Диклофенак является наиболее часто используемым НПВС в странах с низким, средним и высоким уровнем дохода и доступен в больнице в большинстве стран. Поэтому его профиль сердечно-сосудистых рисков имеет важное клиническое и общественное значение», – говорится в статье, опубликованной в авторитетном журнале British Medical Journal.

Медики обработали информацию о состоянии здоровья 6,3 млн датчан в возрасте от 46 до 49 лет. Их разделили на группы степени риска возникновения сердечного заболевания. Определенной части людей стали давать диклофенак. Через 30 дней после начала эксперимента ученые выяснили, что применение популярного обезболивающего приводит к развитию аритмии, ишемического инсульта и сердечной недостаточности. При этом такой результат наблюдался вне зависимости от дозы препарата.

Сравнив частоту развития сердечных заболеваний у тех, кто принимал диклофенак с такими же показателями у пациентов, употреблявших другие обезболивающие, медики выяснили, в первой группе частота сердечных приступов выше. Были найдены и другие негативные побочные эффекты от приема этого НПВС. Среди них кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

«Пришло время признать потенциальный риск для здоровья диклофенака и сократить его использование. Диклофенак не должен быть доступен, а когда это предписано, должен сопровождаться соответствующим предупреждением о его потенциальных рисках», – подчеркнули врачи.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 04.09.18

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