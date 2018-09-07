Ученые нашли связь между количеством зелени и академическими успехами детей

Дети, проживающие в районах с хорошим озеленением, имеют более развитую пространственную память, внимание и лучше ориентируются. Такой вывод сделали ученые из Великобритании. Их работа опубликована в журнале British Journal of Educational Psychology.

В научной статье отмечается, что пространственная рабочая память отвечает за сохранение информации об окружающей среде и ориентацию в пространстве. Оказалось, чтобы хорошо ориентироваться, просто запоминать месторасположение объектов недостаточно. Важно уметь анализировать эту информацию, а также оценивать пройденное расстояние и направление движения, а также не отвлекаться на внешние раздражители, что требует хорошей концентрации внимания.

В начале исследования ученые предположили, что рабочая память и внимание детей могут зависеть от окружающей обстановки у дома и школы. Они отталкивались от предположений, что на природе люди лучше концентрируются. В итоге их гипотеза подтвердилась.

Исследователи изучили когнитивные характеристики 4758 детей в возрасте 11 лет из Англии. Часть их проживает в более зеленых районах, остальные – там, где зелени практически нет. Рабочую память и внимание у испытуемых оценивали по тому, как они решают определенные задачи. Обнаружилась корреляция между успешным решением этих задач и степенью озеленения района, в котором находились дома и школы детей.

«Пространственная рабочая память – немаловажный фактор для достижения ребенком академических успехов, в частности, в математике», – добавила одна из авторов исследования доктор Эйрини Флоури из Университетского колледжа Лондона. Как передает Naked Science, по словам исследовательницы, обнаруженная в ходе работы зависимость когнитивных способностей ребенка от окружающей обстановки окажется причинной связью, то ее можно будет использовать для более грамотного планирования при постройке жилых кварталов.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.09.18

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