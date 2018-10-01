Табачный дым пробуждает спящий рак

Табачный дым способен пробудить спящие раковые клетки. Это экспериментальным путем доказали ученые из США. «Лечение рака после появления метастазов обычно является гораздо менее эффективным, чем терапия злокачественных заболеваний на более ранних стадиях. Если мы имеем дело с так называемыми рассеянными раковыми клетками, которые затем становятся причиной появления метастазов, то находить и уничтожать их чрезвычайно сложно даже для хорошо работающего иммунитета», – отметил сотрудник лаборатории Колд Спринг Харбор Жан Альбренге.

По его словам, воспалительный процесс, инициированный внешним воздействием, может пробудить спящие раковые клетки, что в итоге приведет к активизации развития рака. Как передает N+1, ученые выяснили, что источником внешнего вредного воздействия вполне может быть, например, табачный дым. Это удалось доказать при помощи эксперимента, в рамках которого мышам вводили спящие раковые клетки, а затем подвергали грызунов воздействию продуктов горения табака. Мыши, которые жили в прокуренных помещениях, по итогам опыта умерли от рака.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.10.18

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