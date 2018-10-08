Гидрометцентр предрек исчезновение более половины прибрежных городов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления и как следствия повышения уровня Мирового океана. По расчетам ученых, в случае повышения среднегодовой температуры на Земле уровень воды в океане увеличится на 40 см.

Вильфанд отметил, что исчезновения под водой Лондона, Хьюстона, Манилы, Джакарты, Лагоса, Дакки, Шанхая, которые предрекли специалисты организации по ликвидации последствий стихийных бедствий на планете Christian Aid, не произойдет. Он подчеркнул, что это не его умозаключения, а научные выводы межправительственной группы экспертов по изменению климата.

«Даже если температура воздуха на Земле увеличится на 2 градуса до конца нынешнего столетия, это не приведет к катастрофическим последствиям. Крупные города достаточно развиты с точки зрения градостроительства и инженерии и готовы к таким вызовам со стороны природы. Что касается Лондона, то не стоит забывать, что каждые 12 часов он подвержен приливам, так как находится на берегу Темзы недалеко от ее впадения в Северное море. Уровень мирового океана тогда повышается на метры. Пока Барьер Темзы, защитная плотина, справляется с приливами. А Нидерланды вообще находятся ниже уровня мирового океана. И ничего, существуют. Под воду не ушли», – сказал Вильфанд.

Впрочем, он не исключил затопления островов в экваториальных водах. Многие из них возвышаются всего лишь на пару метров над уровнем мирового океана. И если в нем уровень воды повысится на 40 сантиметров, островам грозит затопление. Вильфанд поделился и содержанием жесткого сценария развития событий, который был спрогнозирован межправительственной группой.

По его словам, если до конца столетия температура воздуха на планете повысится на 5,5-6 градусов, то более половины прибрежных городов исчезнут. «Да, тогда может произойти таяние ледникового щита Гренландии. Уровень мирового океана поднимется уже на метры. И 50-60 процентов прибрежных городов могут исчезнуть», – пояснил Роман Вильфанд. И добавил, что большинство стран мира все-таки проводят политику по сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов – главной проблемы потепления климата на планете, пишет «Российская столица».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.10.18

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