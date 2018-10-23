На дне Черного моря британским археологам удалось обнаружить самый древний в мире неповрежденный корабль. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2,4 тысячи лет, пишет Guardian со ссылкой на исследователей Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP).

На дне Черного моря нашли самый древний неповрежденный корабль

Ученые считают, что 23-метровый корабль с большой вероятностью принадлежал древним грекам. Исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря низкому содержанию кислорода в воде.

«Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, – это то, во что я бы никогда не поверил», – заявил ведущий исследователь команды профессор Джон Адамс.

Стоит отметить, что похожий по строению торговый корабль, к мачте которого привязан спасающийся от пения сирен Одиссей, изображен на древнегреческой вазе Siren Vase, которая датируется тем же периодом и хранится в Британском музее, передает РИА «Новости».

Исследователи решили оставить корабль на своем месте. На поверхность они подняли лишь небольшой фрагмент, чтобы провести радиоуглеродный анализ, который позволил установить возраст судна. Специалисты Саутгемптонского университета, подтвердили, что это действительно «самый древний неповрежденный корабль, известный человечеству». Команда обещает представить информацию по кораблю на конференции в Лондоне в ближайшие дни.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.10.18

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