Масштабная экспедиция: в Балаклавской бухте поищут затонувшие сокровища Византийской и Британской империй

Морские археологи в ходе масштабного обследования Балаклавской бухты под Севастополем рассчитывают сделать сенсационные открытия при обследовании трюмов кораблей Британской и Византийской империй. «О возможных находках мы пока не говорим, но, надеемся, что они будут очень интересными. Корабли, предварительно, ранее исследованы не были», заявили ученые.

Совместную работу на дне бухты специалисты экспедиции «Нептун» и ученые севастопольского музея-заповедника «Херсонес Таврический» начнут весной 2019 года. В частности, они впервые обследуют обнаруженные ранее суда X века, рассказал ТАСС руководитель экспедиции Роман Дунаев. «В апреле-мае мы приступим к масштабному обследованию района Балаклавской бухты. В прошлом году нами там были обнаружены суда X века, которые мы будем исследовать. Что это за суда, пока не знаем. Предположительно, могут принадлежать Византийской империи», – рассказал ученый.

Он также отметил, что в планах исследователей – обследование затонувших в период первой обороны Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 годов британских парусников. В прошлом году ученые обнаружили более 10 фрагментов картин на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе «Генерал Коцебу». Судно нашли лишь через 120 лет с момента крушения в 1895 году. «Генерал Коцебу» – первый пароход, совершивших проход по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. Кроме того, ученые нашли у берегов Балаклавы первый хорошо сохранившийся деревянный корабль, предположительно древнеримский.

По оценкам ученых, у берегов Крыма может находиться более 2,5 тыс. затонувших судов – от античных времен до современных. Работы по паспортизации затонувших артефактов стартовали в 2012 году. Поднятые на поверхность находки планируется собрать в музее Черного моря, который должен появиться у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма.

Отметим, что первые поселения на месте современного Севастополя появились 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 гг. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры.

Севастополь, Иван Гридин

Севастополь. Другие новости 14.01.19

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