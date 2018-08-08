В Крыму обнаружили останки древнего круглого корабля

У берегов Балаклавы обнаружили древний корабль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на глубине около 85 метров на илистом дне различим деревянный остов длиной 22 и шириной 6 метров. По словам старшего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук, кандидата исторических наук Виктора Лебединского, это соответствует параметрам так называемых «круглых кораблей».

По мнению ученых, в основу «круглых» кораблей была положена конструкция левантийского торгового судна, используемого с 3-го тысячелетия до нашей эры. Это были продольно симметричные суда с днищем круглой формы, высокими носом и кормой. Потом эту конструкцию переняли финикийцы, а затем и римляне.

Круглые корабли, в отличие от «длинных», используемых для боевых действий и дальних путешествий, использовались, как правило, для «ближней» торговли. Их длина относилась к ширине как 4:1 или как 3:1, доски обшивки соединялись пазами и прикреплялись к дубовым шпангоутам деревянными шипами: разбухнув, они предохраняли корпус от разрушения и от просачивания воды. В римскую эпоху такие корабли имели осадку 3 метра и водоизмещение около 150 тонн.

«Из илистого грунта торчат ряды шпангоутов, разбросаны деревянные элементы корпуса и такелажа, среди них – железный якорь, по которому и удалось провести предварительную датировку», – сообщил Лебединский.

Предварительно возраст судна датируется I – II веком нашей эры, более точную информацию даст радиоуглеродный анализ образцов древесины.

Напомним, I – II веках в Балаклаве располагался римский военный лагерь.

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