Ученые: здоровое питание недоступно для человечества

На Земле выращивается недостаточное для обеспечения здорового питания всех людей количество овощей и фруктов. Такой вывод сделали ученые Гуэлфского университета (Канада), сообщает Phys.org.

Исследователи сравнили рекомендуемые для здорового питания объемы потребления овощей и фруктов с производимыми сельскими хозяйствами. Выяснилось, что имеется значительное несоответствие в этих объемах. Оказалось, что пищевая промышленность производит чрезмерные объемы зерна, жиров и сахаров, однако фруктов, овощей и белковых продуктов недостаточно для удовлетворения потребностей населения.

Согласно общепринятым рекомендациям, здоровый рацион на 50% должен состоять из фруктов и овощей, на 25% – из цельных зерен, а на оставшиеся 25% должны приходиться – белки, жиры и молочные продукты. Исследователи подсчитали, сколько потребуется сельскохозяйственных земель для всех людей на Земле и скорректировали этот показатель для предполагаемой численности населения мира в 2050 году, равной 9,8 млрд человек.

Ученые пришли к выводу, что на сегодняшний день на каждого человека производится 12 порций зерна вместо рекомендуемых восьми, пять порций фруктов и овощей вместо 15, три порции масла и других жирных продуктов вместо одной и три порции белка вместо пяти, пишет «Лента.ру». По мнению исследователей, изменение производства в соответствии с диетическими рекомендациями приведет к уменьшению требуемой площади сельскохозяйственных земель на 50 млн гектаров.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 26.10.18

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