Ученые: популярный продукт сжигает жир во сне

Ученые выяснили необычные свойства и без того полезного и любимого многими россиянами продукта – творога. Оказалось, если есть его перед сном, это не только не ведет к увеличению массы тела, но помогает снизить количество жира в организме, пишет British Journal of Nutrition.

Авторами эксперимента, который подтвердил сжиросжигательные свойства творога, стали ученые из Университета штата Флорида. Они попросили 20-летних добровольцев съедать порцию творога за 30-60 минут до сна. В итоге было установлено, что этот кисломолочный продукт оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

Ученые считают, что это происходит благодаря казеину, медленно поступающему в организм. Это соединение способствует наладить стабильную подачу аминокислот к клеткам. Кроме того, в процессе пищеварения при расщеплении казеина организму требуется затратить много калорий, что позволяет сжигать жиры даже во сне.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 29.10.18

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