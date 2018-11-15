Ученые поведали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю

Ученые из Питтсбургского университета пришли к выводу, что рост потребления алкоголя и заболевания печени прямо пропорциональны нехватке солнечного света и продолжительности холодов. Об этом пишет MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Hepatology.

«Гипотеза о взаимосвязи климата и склонности к потреблению алкоголя широко распространена, но у нее не было научного подтверждения. Почему пьют в России? Почему пьют в Висконсине? Это первое исследование, которое последовательно доказывает, что по всему миру в холодных регионах, где мало солнца, пьют больше и страдают от заболеваний печени», – пояснил профессор Рамон Баталер, один из авторов научной статьи.

В ходе исследования эксперты изучили в том числе данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической ассоциации. В общей сложности были обработаны и учтены 193 страны. Ученые брали в расчет религиозные факторы, ограничивающие потребление алкоголя, а также действующее в странах законодательство в сфере оборота и употребления алкоголя. В итоге, полученные данные подтвердили расхожее мнение о том, что жители стран с холодным климатом и недостатком солнца, пьют больше.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.11.18

Профессор МГУ о будущем регионов РФ: «У дотационных субъектов нет стимула к развитию экономики ‒ мы сами так устроили». / В России школьники до сих пор ходят в туалет на улицу: Госдума отказалась исправлять ситуацию. / В Китае обнаружили вторую терракотовую армию. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»