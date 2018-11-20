Ученые предрекли катастрофические ливни по всему миру

Больше половины годовых осадков в среднем по миру выпадает всего за 12 дней, заявили ученые из Национального центра атмосферных исследований (NCAR), проанализировав данные с метеостанций по всему миру. Исследование было опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Ученые уверены, что к концу XXI века этот показатель изменится еще сильнее. Они считают, что половина годовых осадков будет выпадать за 11 дней. По словам сотрудницы NCAR Анжелины Пендерграсс, им пришлось дать такому уровню осадков новый термин, назвав их экстремальными. Она отметила, что в некоторых регионах на период экстремальных приходится практически весь годовой уровень осадков.

В ходе исследования ученые провели анализ данных со 185 наземных станций за 16 лет – с 1999 года по 2014-й. Стоит отметить, что большинство станций находились на территории Северной Америки, Евразии и Австралии. После этого ученые создали 36 основных климатических моделей распространения и выпадения ежедневных осадков. Как передает «Хайтек», оказалось, что за последние годы эти общие показатели увеличились, однако не были распределены ровно на весь период. Уровень осадков резко увеличился только в периоды экстремальной погоды.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.18

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