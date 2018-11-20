Ученые раскрыли любопытные факты о строении кошачьего языка

Ученые решили детально разобраться в строении языка кошачьих. Обращенные назад жесткие бугорки помогают этим хищным животным отделять мсо от костей, а также тщательно очищать шерсть от загрязнений. Сотрудники Технологического института Джорджии Алексис Ноэль и Дэвид Ху изучили строение этих бугорков, получивших название cavo papillae, на микроскопическом уровне. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи изучили посмертные образцы тканей языка, полученные у домашней кошки, рыси, пумы, снежного барса, льва и тигра. Ученые обнаружили, что на кончиках бугорков имеются полукруглые углубления. Они образуют полые незамкнутые структуры в форме латинской буквы U. Ученые считают, что благодаря поверхностному натяжению жидкости капля слюны легко удерживается в этой полости, помогая кошкам эффективнее очищать шерсть, а также охлаждаться.

Съемка в инфракрасном диапазоне показала, что испарение слюны, оставленной при тщательном умывании кошки, позволяет снижать температуру ее поверхности на величину вплоть до 17 °С. Для них это исключительно важно, ведь, в отличие от нас, большая часть кожи кошачьих не содержит потовых желез, требуя находить другие подходы к регуляции температуры тела, особенно в жару. Как передает Naked Science, исследователи также выяснили, что во время вылизывания кошки разворачивают язык таким образом, что бугорки оказываются ориентированы перпендикулярно волоскам, что позволяет очищать шерсть значительно эффективнее.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.18

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