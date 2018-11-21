Природный Армагеддон: составлен рейтинг стран с самыми высокими рисками гибели от стихийных бедствий

Немецкие ученые из Bündnis Entwicklung Hilft проанализировали данные о стихийных бедствиях в 171 государствах и составили рейтинг стран, где наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов. В результате выяснилось, что больше всего шансов выжить у европейцев и жителей Катара, а США и Россия оказались в одинаковом положении, пишет Der Spiegel online.

Ученые изучили не только то, как часто страны страдают от стихийных бедствий, но и как они хорошо подготовлены к ЧП. Оказалось, что «жестокий закон», при котором выживают более богатые, действует и в отношении природных катаклизмов, но не всегда. «Риски, связанные с бедствиями, распределяются неравномерно – в основном они затрагивают страны с низким и средним уровнем дохода в Океании, Азии и Центральной Америке», – говорится в отчете.

В то же время эксперты обращают внимание, что природный фактор все же играет ключевую роль, и богатство может не спасти от разгула стихии. «Даже в богатых странах – таких как США, это может быть катастрофой. Во время урагана «Сэнди» в 2012 году рухнула электрическая сеть и спасательные работы были затруднены», – признали составили рейтинга.

Ученые все же подчеркнули, что фактор инфраструктуры очень важен: если в стране построено достаточно дорог и аэропортов, например, люди могут быстро добраться до аварийно-спасательных команд, стабильная энергосистема, снабжение чистой питьевой водой и достаточное число больниц и врачей – все это спасает жизни в случае стихийного бедствия.

Так или иначе, самыми уязвимыми признаны острова в Тихом океане Вануату и Тонга. Причем индекс опасности – риск гибели в результате стихийного бедствия для Вануату составляет 50,28 пункта, Тонга – 29,42. В группе повышенного риска оказались также регионы, где часто бывают землетрясения, цунами и штормы. Третье место в рейтинге занимают Филиппины – 25,14 пункта, четвертое Соломоновы острова (23,29), а замыкает топ-5 Гаяна (23,23).

Наиболее благоприятными признаны европейские страны. В частности, Италия находится 121 месте в рейтинге с индексом опасности 4,12.

Интересно, что Россия и США получили одинаковые оценки – 3,42 и находятся на 129 и 130 строчке рейтинга. Украина признана еще более безопасной – 2,9 и 145 место, Германия – 2,24 и 155 место, Франция – 2,34 и 157 место.

Самым безопасным местом немецкие ученые назвали Катар. «Это может показаться неожиданным, но пустыня гораздо меньше подвержена экстремальным природным явлениям, чем другие страны»», – пояснили авторы исследования.

Эксперты отмечают, что сейчас риск пострадать от природных катаклизмов значительно увеличился. Согласно недавнему докладу ООН, число стихийных бедствий на планете заметно возросло, а в результате катаклизмов за последние 20 лет погибло 1,3 млн человек, при этом в общей сложности почти 4 млрд жителей Земли получили травмы или потеряли средства к существованию.

Берлин, Мария Вяткина

Берлин. Другие новости 20.11.18

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