Солдаты-мутанты скоро станут реальностью: военные генетики готовят новое «оружие»

Киборгам и мутантам, которые превосходят человека по физическим силам и когнитивным способностям, недолго осталось существовать только в книгах и кинофильмах. По оценке экспертов, развитие технологий в ближайшей перспективе может привести к прорыву в генной инженерии и созданию сверхчеловека – с наибольшей вероятностью это будет осуществлено в сфере военных разработок, поэтому человечество в может столкнуться с новой стадией гонки вооружений, когда оружием станет «супер-солдат». Об этом, передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня в рамках круглого стола в Москве.

Заместитель начальника научно-исследовательского управления Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Роман Дурнев обратил внимание, что разговоры об «усовершенствовании человека» появились в научной среде в следствие объективных обстоятельств. «До недавнего времени реакция мозга человека, его нервной системы, тела была обусловлена реакцией небыстрой статичной окружающей его среды», – сказал он.

Однако, как отметил эксперт, в результате научно-технического прогресса наша окружающая среда изменилась. «Мир вокруг нас стал техногенным, и скорость ракеты намного превышает скорость гепарда и чижа. В этих условиях возникает идея о том, что надо естественную эволюцию человека привести к техногенной эволюции, чтобы привести его реакцию к реакции окружающей его антропогенной среды», – пояснил Дурнев.

По его мнению, более реализуемым здесь мог бы быть путь создания различных «биокибернетических систем с различными нейроморфными имплантами». «Некоторые называют это экзокортексом – внешней корой (внешняя система обработки информации, которая поможет усилить интеллект или выступить нейропротезом для коры головного мозга). Итогом может стать даже глобальная сеть Brain.net, которая связывает мысли людей между собой или с образцами техники вооружения и так далее. Может понадобиться идея конвергенции – слияния нано, био-, когно-, инфо- технологий. На данном этапе кажется, это практичный путь создания чего-то – не человека, но умнее человека, возможно», – считает он.

При этом Дурнев обратил внимание, что отказываться от идей генной модификации человечество не собирается, хотя они и обладают «определенными морально-этическими ограничениями». Он отметил, что исследования в этой сфере активно ведутся, но данные засекречены.

«Безусловно, такие исследования активно ведутся. Соглашения (регулирующие исследования подобного рода) есть, есть ограничения на проведение генетических исследований, но хочу отметить, но наши этические нормы размываются», – констатировал Дурнев.

Он напомнил, что ещё в 1970-е годы во многих странах было запрещено экстракорпоральное оплодотворение – «оплодотворение в пробирке». «Сейчас это метод, который мы достаточно спокойно воспринимаем, хотя понимаем, что за этим стоит», – сказал эксперт.

В этой связи Дурнев также отметил, что в случае с генной инженерией есть еще определенные трудности в развитии этой отрасли, так как несмотря на то, что ученым удалось оцифровать геном человека, многие генетические заболевания так и не удалось побороть, что свидетельствует об определенном тупике в исследованиях.

«Определенные успехи здесь есть. Думаю, на каком-то этапе мы выйдем на путь, когда все это опять будет быстро развиваться. Мы сейчас маленькими шажками подвигаемся либо к какому-то обрыву, либо трамплину. И очень трудно определить, что наступит дальше. Думаю, какая-то бифуркация. Но то, что это возможно (генные модификации), – да», – сказал он.

«И тут можно предположить такую логику: если какое-нибудь государство, невзирая на различные этические нормы, все-таки попытается улучшить на генном уровне когнитивную или физическую природу человека, в том числе для создания солдат будущего, может начаться гонка вооружений за новый эволюционный вид», – считает эксперт.

По его словам, несколько лет назад в США проводились семинары о войне будущего «2050». «И там основу мнений ведущих специалистов составляет то, что в войне будут принимать участие роботы, интеллектуальные системы управления и солдаты с повышенными когнитивными и физическими функциями: различными экзоскелетами, нейроморфными имплантами. Это будут основные акторы боевых действий. Это не только вживление чужеродных субстанций в организм человека, но и наращивание его сил на генетическом уровне», – сказал Дурнев.

В этой связи примечательно также, что, по словам эксперта, в военных разработках «найдут свое применение и различные интеллектуальные алгоритмы распознавания оценки функциональных состояний военных специалистов в повседневных и боевых действиях».

«Если все пойдет совсем далеко, то будет и какая-то экипировка, которая будет позволять корректировать функциональное состояние, к примеру, депрессивные состояния (солдата или вышестоящих чинов) непосредственно в боевых действиях», – заключил он.

Таким образом, можно сделать вывод, что в относительно ближайшем будущем человечество может столкнуться с реальными войнами с участием киборгов или мутантов.

Москва, Мария Вяткина

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